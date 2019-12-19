Звільнення полонених: Київ ініціює скайп-конференцію учасників ТКГ 20 грудня

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма не виключає проведення 20 грудня скайп-конференції для обговорення питання про звільнення незаконно утримуваних осіб.

Про це написала речниця Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Вчора на першому місці для нас були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб. Нам не вдалося досягти того, чого хотілося. Не буду вдаватись в подробиці і не хочу кидати на когось звинувачення - переговорний процес триває. Ми сьогодні зустрілись у Президента, поговорили про результати, щойно я переговорив і з Гризловим. Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину", - цитує Оліфер Кучму.

Представник України не впевнений, чи вдасться домовитися і цього разу: "Вдасться чи не вдасться - невідомо".

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня у Мінську відбулося останнє цього року засідання ТКГ.

Росія на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня, вимагала закріплення у Конституції України особливого статусу Донбасу та розведенні сил на всій лінії зіткнення.

Українська делегація прибула до Мінська з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року.

Фото: @BelarusMID