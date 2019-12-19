Зеленський призначив Кислицю Постпредом України в ООН
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у документі.
Раніше Президент звільнив Володимира Єльченка з посад Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ямайці.
Сергій Кислиця з березня 2014 працював заступником міністра закордонних справ України.