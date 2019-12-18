ЄС має ініціювати нову програму допомоги Україні для проведення реформ – Порошенко

Європейська комісія повинна ініціювати нову програму допомоги України у проведенні реформ.

Про це заявив лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні спонукати Єврокомісію започаткувати нову п'ятирічну програму допомоги ЄС Україні, щоб забезпечити макроекономічну стабільність та імплементацію амбітних реформ», - заявив Порошенко.

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Він висловив переконання, що продовження такої підтримки з боку ЄС стане сильним мотиваційним чинником для українського уряду і парламенту продовжувати процес реформ.

Окрім цього, Порошенко вкотре наголосив, що Україна, Грузія і Молдова повинні отримати чітке визнання перспектив членства у Євросоюзі, що також спонукатиме до імплементації реформ.