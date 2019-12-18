У Брюсселі позитивно оцінили зусилля України щодо досягнення миру на Донбасі

У керівних інституціях Євросоюзу позитивно оцінюють зусилля України у досягненні миру на Донбасі.

Про це заявив високопоставлений представник Європейської служби зовнішньої діяльності Дірк Лоренц на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Хочу наголосити, що ми визнаємо зусилля, докладені українською стороною, заради досягнення миру», - заявив представник Європейської служби зовнішньої діяльності.

Він підкреслив, що ці зусилля мають взаємно доповнюватися Росією, яка, у свою чергу, повинна взяти відповідальність та виконувати Мінські домовленості.

Представник дипломатії ЄС додав, що досягненню миру, зміцненню судової системи та економічному розвитку повинні сприяти проведення в Україні реформ.

«Упродовж попередніх п'яти років, незважаючи на триваючий конфлікт на сході країни, а також нелегальну анексію Криму Російською Федерацією, Україна досягла більше у процесі реформ, ніж за попередні 20 років незалежності», - наголосив Лоренц.