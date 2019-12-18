Слідчі дії над депутатами: НАБУ і САП закликають Зеленського ветувати закон

НАБУ і САП закликають Президента ветувати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Проголосований 18 грудня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт №2237 щодо нібито зняття депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участю чинних парламентаріїв", - наголошують у НАБУ.

У відомстві звертають увагу на те, що окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності. Зокрема, відповідно до законопроєкту №2237, генпрокурор (або виконуючий його обов’язки) стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального правопорушення нардепом до ЄРДР, — тобто розпочати розслідування.

"Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер, перед тим як розпочати розслідування, вони мають звернутися до генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію генпрокурору, щоб той розпочав розслідування", - пояснили в НАБУ.

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Наголошується, що ухвалений закон також частково унеможливлює збір доказів у провадженні.

"Припустімо, в межах одного розслідування детективи НАБУ виявили інший злочин, до якого, ймовірно, причетний нардеп. До набуття чинності законопроєктом №2237 слідчим достатньо виокремити вказаний епізод і розслідувати як окреме провадження. Якщо ж проголосований проєкт набуде статусу закону, детективам доведеться переконувати генпрокурора розпочати розслідування, однак після його початку усі зібрані в межах іншої справи докази визнаються недопустимими", - підкреслили в бюро.

Зазначається, що це - лише деякі загрози, які містить ухвалений документ. "Окрім них, є ще чимало процесуальних аспектів, які здатні заблокувати роботу детективів НАБУ та прокурорів САП в сфері очищення законодавчого органу від корупції", - наголошують у відомстві.

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Там уточнили, що НАБУ і САП готові долучитися до доопрацювання законопроєкту та надати свої рекомендації.

Як повідомлялося, 18 грудня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".