США нагадали Росії про мільйон переселенців через її агресію на Донбасі

США нагадали Росії про мільйон переселенців через її агресію на Донбасі

Укрінформ
Сполучені Штати Америки закликали Росію відвести сили, дотримуватись зобов'язань за Мінськими домовленостями, поважати незалежність і територіальну цілісність України.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

“У Міжнародний День мігрантів ми згадуємо про понад 1 мільйон українців, що стали внутрішньо переміщеними особами виключно через агресію Росії. Закликаємо Росію відвести сили, дотримуватись зобов'язань за Мінськими угодами, поважати незалежність і територіальну цілісність України”, - підкреслили в посольстві США.

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Як відомо, 18 грудня відзначається Міжнародний день мігранта.

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