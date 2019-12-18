США нагадали Росії про мільйон переселенців через її агресію на Донбасі
Укрінформ
Сполучені Штати Америки закликали Росію відвести сили, дотримуватись зобов'язань за Мінськими домовленостями, поважати незалежність і територіальну цілісність України.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.
“У Міжнародний День мігрантів ми згадуємо про понад 1 мільйон українців, що стали внутрішньо переміщеними особами виключно через агресію Росії. Закликаємо Росію відвести сили, дотримуватись зобов'язань за Мінськими угодами, поважати незалежність і територіальну цілісність України”, - підкреслили в посольстві США.
Як відомо, 18 грудня відзначається Міжнародний день мігранта.