У "Голосі" заявляють, що закон про слідчі дії над депутатами "цементує" недоторканність

Ухвалений Верховною Радою закон про слідчі дії над депутатами не скасовує, а навпаки посилює недоторканність.

Таку думку висловила депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова під час брифінгу в кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є три ключових моменти чому за цей закон не можна було голосувати і чому він «цементує» недоторканність. По-перше, щоб почати кримінальне провадження проти народного депутата, треба отримати дозвіл від генерального прокурора… При цьому, якщо справа проти депутата, а генпрокурор дозволу не давав, це створить правову колізію, після якої довести корупцію чи ще щось буде неможливо. Тому ми пропонували прописати в законі всі правоохоронні органи, які можуть розслідувати", - пояснила Устінова.

По-друге, народний депутат звертає увагу на те, що закон визначає, що накласти арешт на майно народного депутата неможливо у разі його відсутності на судових засіданнях з поважних причин.

"Депутату мають повідомити, що на його майно буде накладено арешт… Якщо депутат за ніч не переписав своє майно на когось, то він може просто поїхати за кордон і прислати довідку, що він хворий. І якщо він через поважні причини не з’явився до суду, то майно арештувати не можна", - уточнила представниця "Голосу".

Окрім того, Устінова додала, що при ухваленні закону Верховна Рада підтримала поправку № 88 від "Опозиційної платформи "За життя", відповідно до якої депутат звільняється від юридичної відповідальності на час виконання депутатських повноважень.

"Цю правку можна трактувати так, що поки депутат при виконанні повноважень, то він не несе жодної юридичної відповідальності - ані кримінальної, ані адміністративної, тобто будь-якої. А якщо депутат при виконанні повноважень, а це 5 років, то як ми збираємося притягати його до відповідальності! Саме тому цю поправку проголосував увесь зал, її не підтримав лише "Голос", - зауважила Устінова.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 18 грудня 2019 року, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" (2237). Закон підтримав 291 народний депутат.