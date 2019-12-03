Рада підтримала законопроєкт щодо "прослушки" депутатів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

За відповідний законопроєкт проголосували 253 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей законопроєкт має привести деякі закони у відповідність до Конституції, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності.

Окрім того, законопроєкт пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими виключити норми щодо депутатської недоторканності. При цьому пропонується передбачити особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата.

Зокрема, законопроєкт пропонує, щоб кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат, міг розпочати генеральний прокурор.

Також пропонується визначити, що генеральним прокурором також мають бути підтримані клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді.

Планується, що розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею ВАКС.

Законопроєкт передбачає можливість оскарження відповідних ухвал.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до закону "Про статус народного депутата України", якими передбачити особливості юридичної відповідальності народного депутата. Пропонується визначити, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп, що передбачено Конституцією.

Також пропонується виключити з регламенту Верховної Ради норми щодо порядку внесення та розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)". За відповідний закон проголосували 373 народні депутати при мінімально необхідних 300. Закон набуде чинності з 1 січня.

Документ скасовує положення, за якими народним депутатам гарантується депутатська недоторканність та неможливість без згоди Верховної Ради України бути притягненими до кримінальної відповідальності.

Верховна Рада 4 жовтня ухвалила закон №1009, який, зокрема, надає Національному антикорупційному бюро України й Державному бюро розслідувань право самостійно здійснювати прослуховування.

Водночас під час підготовки цього документа до другого читання з нього було вилучено норму, яка передбачала, що обшук народних депутатів та проведення стосовно них негласних слідчих дій можливе з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз.