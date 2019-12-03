Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР - Трубу відправлять у відставку

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” (№2116).

Відповідне рішення підтримали 252 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон, зокрема, передбачає змінити правовий статус Державного бюро розслідувань. Так, ДБР визначено державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції (за чинною редакцією закону "Про Державне бюро розслідувань" ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції).

“Директору ДБР надаються повноваження одноосібно приймати рішення та нести всю повноту відповідальності за результати дільності бюро. Посилюється контрольна функція парламенту: Верховна Рада, зокрема, за результатами розгляду звіту директора ДБР за календарний рік може визнати роботу органу незадовільною, що може стати підставою для його звільнення з цієї посади. З метою забезпечення безперервності розслідування справ Майдану передбачається можливість переведення слідчих органів прокуратури та прокурорів, які розслідували ці справи, до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу”, — прокоментував у своєму виступі голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, презентуючи з трибуни парламенту підготовлений до другого читання законопроєкт №2116.

Таким чином, за його словами, у зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набрання чинності нового закону повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково та розпочинається процес перезавантаження бюро.

Закон також уточнює систему ДБР, порядок затвердження організаційної структури органу, порядок утворення його територіальних управлінь.

Читайте також: Зеленський наполягає на оновленні керівництва ДБР

Згідно із документом, змінюється підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань – передбачається, що їх визначатиме Кабінет міністрів за поданням директора ДБР (на сьогодні гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР визначена безпосередньо законом "Про Державне бюро розслідувань" і становить 1500 осіб).

Окрім того, законом уточнюються порядок призначення директора Державного бюро розслідувань та його повноваження; унормовуються підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

Передбачено, що цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування в парламентській газеті “Голос України”.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань". Документ у Раду вніс Президент України Володимир Зеленський.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 13 листопада підтримав поправку до законопроєкту №2116, якою передбачено, зокрема, що повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково.