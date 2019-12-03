Зеленський наполягає на оновленні керівництва ДБР

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність оновлення керівництва Державного бюро розслідувань і закликає Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо вдосконалення роботи цієї інституції.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабара у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро", - заявив Зеленський.

Він акцентував, що ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна.

"Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада у вівторок, 3 грудня, планує ухвалити у другому читанні законопроєкт “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” (№2116).

Документ передбачає перезавантаження роботи ДБР. При цьому повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково.