Зеленський наполягає на оновленні керівництва ДБР
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.
"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабара у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро", - заявив Зеленський.
Він акцентував, що ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна.
"Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - зазначив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, Рада у вівторок, 3 грудня, планує ухвалити у другому читанні законопроєкт “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” (№2116).
Документ передбачає перезавантаження роботи ДБР. При цьому повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково.