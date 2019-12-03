НАБУ затримало колишнього колегу Труби, який за гроші обіцяв впливати на розгляд справ у ДБР

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури і підприємця, які хотіли дати хабар керівнику правоохоронного органу.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою у можливому шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманими є колишній начальник Головного слідчого управління ГПУ і підприємець у сфері будівництва.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників 150 тис. дол. хабаря нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів.

Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовника.

Осіб затримали після отримання ними першого траншу у сумі 75 тис. дол. з обумовлених 150 тис. дол. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.

Водночас у своєму Telegram-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба написав, що дізнався з новин, нібито його колишній колега з "часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ".

Він зазначив, що "ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси".

"Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин", - запевняє Труба.

Він також повідомив, що відкритий до роботи зі слідством.

"Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань", - написав він.

Як стало відомо Укрінформу із власних джерел, затримали колишнього керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.