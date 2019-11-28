Труба: Я впевнений у діях своїх слідчих

Директор Державного бюро розслідувань запевняє, що за межі приміщення ДБР не виходить жодна інформація.

Про це Роман Труба розповів в інтерв'ю LB.ua.

«Щодо можливого витоку інформації ми проводили службове розслідування із застосуванням поліграфа. Поліграфували всіх слідчих, які мають відношення до розслідування кримінального провадження щодо експрезидента (Петра Порошенка, - ред.). Я ознайомився з результатами досліджень і впевнений у діях своїх слідчих. Можу запевнити, що жодна інформація від слідчих не вийшла за межі приміщення ДБР», - зазначив очільник відомства.

Водночас він уточнив, що до розслідування мають відношення не лише слідчі.

«Це і процесуальні керівники, які разом зі слідчими мають право розслідувати кримінальне провадження. Вони погоджують практично всі процесуальні рішення. Це працівники суду, судді зокрема. Тому говорити, що інформація виходить з ДБР, неправильно», - пояснив Труба.

Як повідомлялося, Генпрокуратура передасть до Державного бюро розслідувань після інвентаризації 50 "справ Майдану" впродовж трьох місяців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Роман Труба, спростувавши при цьому інформацію про зупинення слідства у цих справах через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих Генпрокуратури до ДБР.