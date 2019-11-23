Труба не відповів на питання, чий голос на аудіозаписах з його кабінету

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не відповів на питання, чий голос чутно на оприлюднених аудіозаписах з його кабінету.

Про це він говорив в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, повідомляється на сторінці програми у Facebook.

"Труба не відповів на пряме запитання про те, чий голос у записах", - йдеться у повідомленні.

Труба назвав ці записи очікуваними.

“З приводу записів, що були оприлюднені, скажу наступне: вони були очікувані. Зверніть увагу, хто їх оприлюднив і розганяв. За шоу, яке відбувається із записами, я не несу відповідальності. Шоу із записами - не стиль роботи директора ДБР. З офісом Президента відбуваються наради, але я ніколи не отримував ніяких вказівок щодо розслідувань. Провокації можуть продовжуватись” - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.