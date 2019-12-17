Призначення Новікова головою НАЗК хочуть зупинити через суд

Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити Кабінету міністрів призначати Олександра Новікова головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це інформують у пресслужбі суду.

"Суд просять заборонити уряду призначати Олександра Новікова на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у відповідній заяві про забезпечення позову, що надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що позивач просить суд зупинити дію розпорядження Кабміну від 28 жовтня 2019 року "Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції" до закінчення розгляду справи по суті.

Водночас, інформують у пресслужбі, до ОАСК надійшов позов у якому позивач просить визнати протиправним та скасувати відповідне розпорядження уряду, а також рішення комісії про обрання кандидатів для проведення співбесіди.

Окрім того, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення комісії від 16 грудня, яким вона визначила з числа кандидатів, що пройшли співбесіду, Олександра Новікова, як кандидата, який згідно з її рішенням має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям доброчесності, та внесення подання КМУ про його призначення на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Transparency International Ukraine повідомила, що у конкурсі на зайняття посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції переміг прокурор Олександр Новіков.