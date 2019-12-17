Призначення Новікова головою НАЗК хочуть зупинити через суд

Призначення Новікова головою НАЗК хочуть зупинити через суд

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити Кабінету міністрів призначати Олександра Новікова головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це інформують у пресслужбі суду.

"Суд просять заборонити уряду призначати Олександра Новікова на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у відповідній заяві про забезпечення позову, що надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що позивач просить суд зупинити дію розпорядження Кабміну від 28 жовтня 2019 року "Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції" до закінчення розгляду справи по суті.

Водночас, інформують у пресслужбі, до ОАСК надійшов позов у якому позивач просить визнати протиправним та скасувати відповідне розпорядження уряду, а також рішення комісії про обрання кандидатів для проведення співбесіди.

Окрім того, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення комісії від 16 грудня, яким вона визначила з числа кандидатів, що пройшли співбесіду, Олександра Новікова, як кандидата, який згідно з її рішенням має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям доброчесності, та внесення подання КМУ про його призначення на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Transparency International Ukraine повідомила, що у конкурсі на зайняття посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції переміг прокурор Олександр Новіков.

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