Будь-які контакти з ОРДЛО спрямовані на легітимізацію злочинів Росії на Донбасі - МЗС

"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з так званими республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не спряють досягненню миру, а навпаки є шкідливими – такими, що спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права загалом", - зазначила Зеленко.

Вона підкреслила, що формула встановлення миру в Україні дуже проста – виведення Росією своїх військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном.

"Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні. Будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині", - резюмувала речниця МЗС.

Як повідомили російські ЗМІ, 15 грудня глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" бундестагу, член ПАРЄ Ульріх Оеме взяв участь у зустрічі в столиці Білорусі Мінську з представниками ОРДЛО, на якій заявив, що на січневій сесії ПАРЄ запустить ініціативу щодо залучення до переговорів у нормандському форматі представників окремих районів Донецької і Луганської областей.