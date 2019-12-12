МЗС висловило протест Росії щодо чергового "гумконвою" на окупованому Донбасі

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з постачанням чергової "гуманітарної допомоги" на окупований Донбас.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що Росія доставила гумконвой, ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками та митниками обов’язкових контрольних процедур.

"У зв’язку з цим Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою, зокрема, неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, а також направляти їх у подальшому оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, починаючи з 2014 року, початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Водночас МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".