Росія перекинула на окупований Донбас черговий "гумконвой"

Росія відправила на окупований Донбас вже одинадцятий у поточному році "гуманітарний конвой". Загалом же він став 95-м.

Про це 12 грудня повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою. Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 05.00 до 05.50 12 грудня цього року на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого російського гумконвою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дев’яносто п’ятий "гумконвой" складався з 28 автомобілів.

У ДПСУ наголосили, що його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

"У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалося отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, завантаженість транспортних засобів в середньому складала близько 75%, додали в ДПСУ.

Там також зазначили, що в цьому році це одинадцятий такий "гумконвой".

Як повідомлялося, починаючи з 2014 року, початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Водночас МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Фото: ДПСУ