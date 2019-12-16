Зеленский затвердив склад делегації на “антикорупційну” конференцію в ОАЕ

Президент УкраїниВолодимир Зеленський затвердив склад делегації на конференцію держав—учасниць Конвенції ООН проти корупції, яка відбудеться в Абу-Дабі, (Об’єднані Арабські Емірати).

Відповідне розпорядження №514/2019-рп опубліковане на сайті глави держави. “Утворити делегацію України для участі у 8-й сесії Конференції держав — учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (16 — 20 грудня 2019 року, м.Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати)”, - ідеться в документі. Читайте також: Суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження у справі щодо “плівок Труби” – адвокат Главою делегації Президент призначив тимчасово виконуючу обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Новак. До складу делегацій увійшли ще дев’ять посадовців.