Суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження у справі щодо “плівок Труби” – адвокат

ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя відносно кількох осіб, зокрема директора ДБР Романа Труби, керівника Офісу президента Андрія Богдана та його заступника Андрія Смирнова.

Про це в ефірі телеканалу Прямий повідомив адвокат Ігор Головань, пише сайт “Європейської солідарності”.

Він заявив, що у записах розмов в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, які були поширені в інтернеті, очевидно є склад кримінального правопорушення. Також, за словами адвоката, із записів цих розмов очевидно, що директор ДБР обговорює зі сторонньою особою питання кримінального переслідування Петра Порошенка.

"Директор ДБР Труба обговорював незаконне притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого Президента України Порошенка… Там було про те, яким чином відкривати і закривати справи, яким чином незаконно керувати слідчими… Тобто це серйозна історія, яка мала б бути перевірена в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом", – сказав він.

"Ми зустрічали в пресі повідомлення, що Національне антикорупційне бюро не вбачає там підстав для того, щоб розпочинати розслідування. Тому я змушений був звернутися з відповідною заявою. Пройшов якийсь час, нічого не було зроблено. Я звернувся з відповідною заявою до НАБУ – нічого не було зроблено і жодної відповіді я не отримав", – додав адвокат Порошенка.

Головань зазначив, що звернувся до Вищого антикорупційного суду. "Сьогодні суд своєю ухвалою зобов’язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості і розпочати кримінальне провадження", – розповів він.

"Я переконаний, що в діях цих учасників розмов, записи яких були опубліковані у відомих телеграм-каналах, там можливо є наявність складу злочину, передбаченого нашим кримінальним законодавством. Такого, як втручання у діяльність державного діяча, зловживання впливом, спроба замах на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування", – підкреслив адвокат.

"Я вважаю, що ці факти повинні бути належним чином розслідувані. І тепер на виконання ухвали ВАС, думаю, що НАБУ зобов’язане зайнятись цим розслідуванням і прийняти відповідне рішення", – сказав він.

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Як повідомлялося, у вересні директор ДБР Роман Труба заявив, що знайшов прослуховуючі пристрої у своєму кабінеті.

В листопаді в анонімному телеграм-каналі з’явилися аудіозаписи нібито зроблені у кабінеті Труби. На цих записах люди з голосами, схожими на голоси Труби та керівника ОП Андрія Богдана обговорюють хід розслідування різних справ, зокрема проти Порошенка.