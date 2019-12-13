Меркель каже, що знімати санкції з Росії зарано

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що знімати санкції з Росії ще зарано.

Про це вона заявила, коментуючи результати грудневого засідання Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Французький президент Еммануель Макрон і я вчора поінформували про результати нормандського саміту. Хоча ми й могли сказати, що є певні кроки, але вони не є достатніми, щоби ми могли зняти санкції», - сказала канцлер.

Вона нагадала, що санкції проти РФ були продовжені, причому одностайно.

За оцінкою Меркель, настрій у Брюсселі 12-13 грудня був дуже добрий. Нова команда керівництва ЄС демонструє бажання робити все для ефективної роботи та знаходження необхідних компромісів при всіх розбіжностях у позиціях, сказала німецька канцлер.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня, у перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі, глави держав і урядів країн ЄС продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації ще на наступні пів року.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

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У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.