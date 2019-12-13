Зеленський відповів на слова Путіна про нову "Сребреницю"

Україна - вільна та демократична країна, яка поважає своїх громадян, тому ніякої різанини тут не буде.

Так президент України Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента РФ про те, що в умовах відсутності закону про амністію щодо жителів Донбасу встановлення Україною контролю на кордоні з РФ загрожує "масовим знищенням людей".

"Путін це сказав, мені здається, двічі на наших зустрічах. Ми пояснили, що ми інші люди, зовсім інші, вільні, демократичні. Ми розуміємо, що там живуть українці. І ми з повагою ставимося до громадян України, і ніякої різанини не буде, я саме так і сказав панові Путіну", - сказав він в ефірі програми" Право на владу "на телеканалі "1+1".

Крім того, Зеленський під час розмови з Путіним зазначив, що ніякої різанини на Донбасі не буде.

"Я не знаю, кого Ви уявляєте на моєму місці, але я - інша людина. Я не знаю, з ким Ви говорили про таких питаннях і як маєте досвід в інших країнах. Але ми - інша країна, ми - інша влада, і для нас найголовніше - це людське життя ", - додав він.

Нагадаємо: про можливість повторення "Сребрениці" на Донбасі Путін публічно заявив 10 грудня. Сталося це на наступний день після нормандського саміту.

"Дотепер не прийнятий закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не відбувається. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами. Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде ", - сказав він.

Фото: president.gov.ua