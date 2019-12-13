Основною темою перемовин президентів України і Росії був мир, а не газ – Пристайко

Основною темою перемовин під час зустрічі тет-а-тет президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна було встановлення миру на Донбасі, а не новий газовий контракт.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Право на владу", коментуючи чутки, що буцімто темі миру під час зустрічі президентів було присвячено лише 7-10 хвилин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це неправда, що ми говорили (про мир на Донбасі – ред.) сім чи більше хвилин. Міністр енергетики (Олексій Оржель – ред.) сам може сказати, скільки часу йшло обговорення газових питань, але, повірте, майже 99 відсотків часу ми говорили про мир в Україні", - сказав Пристайко.

Він зауважив, що так сталося, що десятирічний газовий контракт закінчується 31 грудня 2019 року і ми змушені, окрім інших проблем, обговорювати ще й газову.

"Але Президент поїхав (на "нормандську зустріч" - ред.) з однією важливою метою – принести мир в Україну", - наголосив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.