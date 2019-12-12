Разумков закрив Раду

Голова Верховної Раді Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту 12 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

Перед цим Разумков продовжив засідання на 15 хвилин. Водночас керівництво парламенту планувало продовжити його ще на такий же час, однак представники опозиційних фракцій почали наголошувати на порушенні регламенту. Тому о 18:15 Разумков оголосив про закриття засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні продовжила ще на рік - до кінця 2020 року дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Також народні депутати перезапустили Тимчасову слідчу комісію для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років, ухваливши рішення про таку ТСК у ВР IX скликання.

Ухвалено сьогодні закон "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", а також проголосовано у першому читанні законопроєкт 2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення".