Разумков оголосив перерву в Раді і зібрав голів фракцій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відразу після відкриття вечірнього засідання парламенту оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу фракції «Опозиційна платформа –«За життя» та депутатської групи «За майбутнє».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Опозиційна платформа «За життя» та «За майбутнє» наполягають на перерві 30 хвилин», - сказав Разумков.

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При цьому він не уточнив, з якою саме метою оголошується перерва, і запросив голів фракцій зібратися у його кабінеті.

Пізніше заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюкоголосив про продовження перерви у роботі вечірнього засідання до 17:05.