Рада поновила роботу після перерви

Народні депутати повернулися до роботи в сесійній залі після півгодинної перерви, оголошеної на вимогу чотирьох фракцій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після перерви парламент почав розглядати законопроєкт 2569 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Як повідомляв Укрінформ, під час ранкового засідання парламенту в четвер Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на вимогу чотирьох фракцій. За словами голови фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії, перерва була оголошена "для обговорення ситуації, що склалася на Аграрному комітеті".