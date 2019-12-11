Напередодні саміту ЄС Зеленський закликав продовжити санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський розповів президенту Європейської ради Шарлю Мішелю про основні результати зустрічі "нормандської четвірки" та закликав продовжити санкції проти Росії.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зазначається, що розмова відбулася напередодні засідання Європейської ради, під час якого, як очікується, лідери Євросоюзу обговорюватимуть питання щодо продовження економічних санкцій проти Російської Федерації.

"Розраховую, що лідери держав-членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України", - підкреслив Зеленський.

Він також поінформував Мішеля про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі та основні підсумки саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі.

Водночас глава держави запевнив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.

У свою чергу, президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність Євросоюзу й надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі.

За даними ОП, лідери України та ЄС обговорили напрями подальшої співпраці у реалізації домовленостей 21-го саміту Україна–ЄС.

Зеленський привітав очільника Європейської ради зі вступом на посаду за запросив відвідати Україну у зручний час.

Раніше колишній президент Європейської ради Дональд Туск нагадав, що підтримка України - у власних інтересах Європи.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн-членів "нормандської четвірки". У ному взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.