ЄС завтра продовжить санкції проти Росії – журналіст

ЄС завтра продовжить санкції проти Росії – журналіст

Укрінформ
Лідери країн-членів Європейського Союзу, як очікується, продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців на саміті ЄС 12 грудня.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"За даними європейського чиновника, очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на саміті лідерів ЄС", - написав він.

Раніше Йозвяк повідомляв, що лідери країн-членів Європейського Союзу у грудні найімовірніше продовжать економічні санкції проти Росії.

Читайте також: Чапутович впевнений, що після "Норманді" санкції проти РФ не скасують

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-