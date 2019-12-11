ЄС завтра продовжить санкції проти Росії – журналіст

Лідери країн-членів Європейського Союзу, як очікується, продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців на саміті ЄС 12 грудня.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"За даними європейського чиновника, очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на саміті лідерів ЄС", - написав він.

Раніше Йозвяк повідомляв, що лідери країн-членів Європейського Союзу у грудні найімовірніше продовжать економічні санкції проти Росії.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.