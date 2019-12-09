Чапутович впевнений, що після "Норманді" санкції проти РФ не скасують

Результати "нормандської зустрічі" не призведуть до скасування санкцій проти Росії, оскільки в діях РФ нічого не змінилося.

На цьому наголосив у Брюсселі глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, інформує Wnp.pl.

"Польща підтримує продовження санкцій проти РФ і, думаю, що більшість країн також. Німеччина чітко висловилася у цій справі. Ми не вважаємо, що з’явилися якісь зміни в діях Росії, які були б підставою до зміни політики", - заявив Чапутович, відповідаючи на запитання журналістів.

На його переконання, ЄС міг би скасувати санкційну політику проти Росії лише у випадку якоїсь рішучої зміни у діях Москви, наприклад виведення військ з Донбасу.

"У такому випадку це стало б приводом до дискусії, але на такі рішучі рішення (з боку РФ – ред.) ми не очікуємо", - констатував глава польської дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі взяли Президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН. Зеленський з Путіним зустрілися віч-на-віч. Як повідомили в ОП, заради цієї зустрічі було перервано переговори у форматі "четвірки", які мають відновитися після перемовин лідерів України та РФ.