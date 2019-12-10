Генсек ООН вітає результати зустрічі "нормандської четвірки"

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш вітає результати зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України, що відбулася 9 грудня в Парижі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це у вівторок заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Він ще раз підтверджує, що ООН підтримує провідну роль країн-членів у нормандському форматі, Тристоронній контактній групі під егідою ОБСЄ та спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Украйні в рамках Міських домовленостей», - сказав речник.

Генеральний Секретар ООН закликає всі зацікавлені сторони «подвоїти зусилля щодо розвитку досягнутого прогресу для вирішення конфлікту», наголосив Дюжаррік. За його словами, Гуттереш «ще раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки та водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.