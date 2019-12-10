Посольство США вітає Україну з успішним "нормандським самітом"
Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.
"Ми вітаємо Україну з успішним самітом у "нормандському форматі", що відновив участь глав держав у мирному процесі", - зазначили у Посольстві.
Американські дипломати акцентували, що завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів.
"Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", - наголосили у диппредставництві.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН.
За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.