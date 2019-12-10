“Нормандські” лідери зрозуміли, що маніпулювати Зеленським не вийде — американський експерт

Професор політології Ратґерського університету Олександр Мотиль вважає зустріч у нормандському форматі, що відбулася 9 грудня в Парижі, малою перемогою України.

Про це він сказав у коментарі власному кореспондентові Укрінформу.

“Це була мала перемога України. Багато хто передрікав програш, що німці й французи, я вже не кажу про Путіна, тиснутимуть на Україну, і Президент Володимир Зеленський піде на якісь неприйнятні компроміси. Нічого такого і близько не було”, - сказав політолог

Вибори на Донбасі, вважає він, найближчим часом малореальні, оскільки Путін і Зеленський займають принципово різні позиції з цього питання. Україна чітко вимагає: спочатку контроль над кордоном, після цього – вибори, а не навпаки, нагадав Мотиль.

“Ми почули про відкриття нових пропускних пунктів, обмін полоненими за принципом “всі на всіх”, про припинення вогню – усе це на користь Україні”, - додав він.

За словами політолога, найважливіше те, що на Заході переконалися, що підходи й позиції в України та Росії - різні. “Макрон і Меркель, з одного боку, Путін – з другого, зрозуміли, що маніпулювати Зеленським не вийде, - пояснив Мотиль. - Що це не якийсь хлопчик, а президент держави, бо поводився він по-президентському”.

Якщо хтось говорить про якісь невдачі України на цій зустрічі, то, на переконання професора, “видає бажане за дійсне”. “Зради” точно не було, “червоні лінії” були витримані, підкреслив він.

На думку Мотиля, до скасування санкцій проти Росії “ще дуже далеко, хоча, напевне, Путін використовуватиме цю зустріч як аргумент для послаблення санкційного тиску”. Водночас політолог не виключає деякого пом’якшення позиції Франції відносно РФ. “Щодо німців, то вони й надалі займатимуть позицію, яку демонструють усі п’ять років: “раз туди – раз сюди”. Але послаблення з їхнього боку, гадаю, не буде”, - переконаний він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.