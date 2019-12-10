Лідери України та РФ “вдихнули нове життя” у припинення насильства на Донбасі — Bloomberg

Президенти України та РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін під час зустрічі в Парижі «вдихнули нове життя» у процес припинення насильства на Донбасі.

Про це пише Bloomberg у статті про підсумки «нормандського саміту».

«Президент Росії Володимир Путін та його український колега Володимир Зеленський вдихнули нове життя у зусилля, спрямовані на припинення насильства на Сході України, погодившись на саміті в Парижі в понеділок на новий обмін полоненими та відведення деяких військ», - йдеться у публікації.

Як пише видання, у присутності президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель Путін і Зеленський домовилися про нову зустріч у такому форматі протягом чотирьох місяців, щоб обговорити питання виборів на Донбасі.

Водночас обидві сторони наголошували на серйозних перешкода для остаточного врегулювання ситуації. Зеленський дав зрозуміти, що вимагає повернути Україні контроль над її східним регіоном перед будь-яким голосуванням. Путін же сказав, що спочатку мають відбутися регіональні вибори, пише автор.

Видання зазначає, що «для Макрона поява ознак прогресу та позитивних відгуків від залучених до процесу людей додає ваги його зусиллям щодо нормалізації відносин між Європою та Росією».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “Нормандської четвірки” за участю лідерів України, Франції, Німеччини та РФ.