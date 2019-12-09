Оржель і Вітренко можуть долучитися до "нормандської зустрічі" - ОП

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко, які є членами української делегації, за потреби братимуть участь в обговоренні питань енергетики під час під час нормандської зустрічі у Парижі.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко 9 грудня на брифінгу у Парижі.

“Знаю, що є питання щодо газу, зокрема. В складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко — за потреби вони будуть брати участь в обговоренні питань газу та інших, що їх стосуються”, – зазначив Тимошенко.

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Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

За повідомленнями російських медіа, до складу російської делегації на саміті входить, зокрема, міністр енергетики РФ Олександр Новак. Преса припускає, що газові питання теж можуть увійти до порядку денного переговорів у Парижі.