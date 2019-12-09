Біля Офісу Президента триває "Варта на Банковій"

Біля Офісу Президента України у Києві триває акція "Варта на Банковій", яка розпочалася напередодні ввечері.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі на Банковій знаходиться близько 100 людей. Частина активістів, котрі прийшли на акцію в неділю увечері, переночували в наметах, розбитих біля ОП. Ніч минула спокійно, порушень зафіксовано не було. Зараз на Банковій правоохоронці з металошукачами перевіряють усіх людей, які проходять на вулицю.

Учасники акції планують залишатися біля будівлі ОП увесь день, а на 19:00 попередньо заплановано більш масове зібрання за результатами зустрічі "нормандської четвірки".

Акція патріотичних сил "Варта на Банковій" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомлялося, акція "Нічна варта" розпочалася 8 грудня. За задумом організаторів, вона має стати запобіжником проти спроб влади піти «на повідку» в Росії. Коли ж з'являться новини із Франції 9 грудня, активісти будуть "діяти відповідно до рішень саміту”.

Раніше партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в "нормандському форматі".

У неділю, 8 грудня, на Майдані Незалежності також відбулося віче, ініційоване для того, щоб нагадати владі про “червоні лінії" напередодні зустрічі “нормандської четвірки”, яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.