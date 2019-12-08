Віче на Майдані зібрало вісім тисяч людей — поліція

Участь у вічі "Червоні лінії для Зеленського" на майдані Незалежності взяло близько 8 тисяч людей.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Анонсований на сьогодні захід на столичному майдані Незалежності закінчився. У ньому взяли участь близько 8000 громадян", - ідеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під час заходів грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: лише на одного чоловіка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Правоохоронці під час акцій у Києві / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Раніше ЗМІ повідомляли, що після виконання гімну на майдані чоловік із натовпа почав кидати яйця у напрямку сцени. Його затримали учасники віча, а потім поліція.

Експрезидент Петро Порошенко під час акції заявив, що більше 20 тисяч українців вийшли сьогодні на майдан Незалежності.