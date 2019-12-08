Віче на Майдані зібрало вісім тисяч людей — поліція

Віче на Майдані зібрало вісім тисяч людей — поліція

Фото, відео
Укрінформ
Участь у вічі "Червоні лінії для Зеленського" на майдані Незалежності взяло близько 8 тисяч людей.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Анонсований на сьогодні захід на столичному майдані Незалежності закінчився. У ньому взяли участь близько 8000 громадян", - ідеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під час заходів грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: лише на одного чоловіка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Правоохоронці під час акцій у Києві / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Раніше ЗМІ повідомляли, що після виконання гімну на майдані чоловік із натовпа почав кидати яйця у напрямку сцени. Його затримали учасники віча, а потім поліція.

Читайте також: Біля Офісу Президента розпочалася акція "Варта на Банковій"

Експрезидент Петро Порошенко під час акції заявив, що більше 20 тисяч українців вийшли сьогодні на майдан Незалежності.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-