Біля Офісу Президента розпочалася акція "Варта на Банковій", яка триватиме всю ніч і наступного дня - аж до завершення переговорів "Нормандської четвірки" у Парижі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції прийшли до ОП з державними та червоно-чорними прапорами, дехто приніс плакати з надписами "Ні - перемовинам з найманцями Путіна", "Геть від Москви" тощо.

Акція «Варта на Банковій» у Києві / Фото: Володимир Тарасов та Анатолій Сірик, Укрінформ

Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими на пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На початку один зі спікерів оголосив, що проведення заходу погоджено з відповідними структурами і є законним, а його учасники відтепер чекатимуть під стінами ОП результатів перемовин у Парижі.

Тим часом, на площі біля Офісу Президента активісти почали встановлювати намети.

Раніше організатори зазначали, що біля ОП розгорнуть наметове містечко, а вночі для активістів у великому наметі триватимуть виступи бардів та лекції, перегляд фільмів тощо.

За задумом організаторів, така акція має стати запобіжником проти спроб влади піти «на повідку» в Росії. Коли ж з'являться новини із Франції 9 грудня, активісти будуть "діяти відповідно до рішень саміту”.

Раніше партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомлялося, раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про “червоні лінії" напередодні зустрічі “Нормандської четвірки” - лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, - яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.