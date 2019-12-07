В Офісі Президента - засідання РНБО перед "нормандською зустріччю"
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Напередодні саміту у нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що зустріч, на якій присутні всі члени РНБО, проходить у закритому режимі в Офісі глави держави.
Як повідомляв Укрінформ, зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі.
Крім того, напередодні Зеленський підтвердив проведення у Парижі двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери нормандського формату.
Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.
Фото пресслужби глави держави