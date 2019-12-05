За підсумками саміту в Парижі можуть прийняти "незобов'язальний" документ — Пєсков

Учасники саміту в нормандському форматі можуть прийняти 9 грудня в Парижі документ "незобов’язального характеру".

Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не чекає ніякої угоди — це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", - сказав представник Кремля.

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Він назвав позитивним моментом є той факт, що "була виконана домашня робота, і якийсь документ — поки рано говорити, як його буде названо, — але якийсь документ, можливо, буде прийнято за підсумками зустрічі".

"Це не зобов'язальний документ, не зобов'язальна угода, але в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі. Також не виключається, що на полях саміту відбудеться двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Фото: www.rtvi.com