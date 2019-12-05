Зеленський має переконатися, що народ підтримає його позицію на “нормандському саміті” - Гербст

Президент України Володимир Зеленський на “нормандському саміті” має бути впевненим, що його позиція відображає волю українського народу.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст на першому регіональному Безпековому форумі молодих лідерів, який провів у Львові фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», повідомили Укрінформу у пресслужбі фонду.

«Він (Зеленський — ред.) має переконатися, що яку б позицію він не зайняв – це позиція, яку його народ і політичний клас в Україні підтримає. Мені здається, що мені не треба йому про це казати, вірю, що він це розуміє. Але йому також треба розуміти, що хоч він і шукає певного рівню гнучкості в перемовинах з Путіним, він не має права втрачати своїх людей», - сказав американський дипломат.

Своєю чергою президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер висловив думку, що саміт «нормандського формату» стає тестом і для самих європейців на послідовність у підтримці України: «Зустріч «нормандського формату» в понеділок буде ключовим тестом. Тестом, звичайно, на послідовність таких країн, як Франція і Німеччина. І я в цьому плані досить оптимістичний».

Член наглядової ради фонду «Відкрий Україну», заступник міністра закордонних справ України у 2014 році Данило Лубківський наголосив, що місія державності України – зміцнити Європу і вберегти Росію від екзистенціальної катастрофи, але для цього українцям треба навчитися розраховувати свої сили. «Саме українська державність стримує всіх наших сусідів від того, щоб впасти в будь-які крайнощі, які б могли передбачати поширення ксенофобії, шовінізму і будь-яких лих, які б були і панували, і знищували цю частину Європи», - підкреслив він.

Як повідомлялося, Безпековий форум молодих лідерів проводився фондом Яценюка "Відкрий Україну" за підтримки посольства Канади в Україні. Він є своєрідним продовженням форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Захід пройшов напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня у Парижі.