Євродепутати обговорять “нормандський саміт” із Гончаруком і Разумковим

Члени Європарламенту під час візиту до Києва обговорять співробітництво між ЄС та Україною, імплементацію реформ та безпекову ситуацію на Донбасі, включаючи очікувані результати норманського саміту 9 грудня.

Візит представників комітету у закордонних справах ЄП до Києва пройде 5-7 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу

«У столиці Києві члени ЄП зустрінуться, серед інших, із Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим», - повідомили у Європарламенті.

Зазначається, що у фокусі дискусій буде наступний нормандський саміт, імплементація Мінських домовленостей, відносини ЄС і України.

Як повідомляється на сайті Європейського Парламенту, очолить делегацію голова Комітету закордонних справ ЄП Девід МакАлістер.

Програма візиту також передбачає зустрічі з громадськими активістами та організаціями, з представниками дослідницьких та аналітичних установ, з персоналом антикорупційних органів України тощо.

До складу делегації Європарламенту входять вісім відомих європейських політиків: Вітольд Ващіковський (PL), Міхаель Галлер (DE), Андрюс Кубіліус (LT), Кріс Петерс (BE), Тоніо Пікула (HR), Влоджимеж Шимошевіч (PL), Бернар Гуетта (FR) та Ларс Патрік Берг (DE).