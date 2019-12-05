Рада працюватиме сьогодні “до переможного”

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити пленарне засідання в четвер, 5 грудня, до вичерпання всіх питань порядку денного.

Відповідну пропозицію вніс заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За" - 254... Ми продовжуємо нашу роботу до повного вичерпання порядку денного", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 грудня планує ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Засідання ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Після ухвалення пропозицій Зеленського до кодексу парламентарії мають розпочати перше читання урядового проєкту закону №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", який передбачає безплатний доступ громадян та суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

У першому читанні також мають розглянути законопроєкт про оборонні закупівлі (№2398) і два альтернативних йому документи, "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" (№2336), "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)" (№1197).

Також порядком денним передбачається розгляд у другому читанні законопроєкту №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Окрім того, в четвер Рада планує розглянути блок ратифікацій. Це президентські проєкти законів "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Розширення харківського метрополітену" (Проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (№0008) і "Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (№0009).