Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що після досягнення миру в Україні армія й надалі буде пріоритетом для влади, запорукою незалежності держави.

Про це він заявив під час виступу на урочистостях з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру армія не перестане бути нашим пріоритетом, бо це запорука нашого подальшого розвитку, нашої незалежності, права на самостійний вибір нашого власного шляху, яким рухається Україна”, - підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський у Міністерстві оборони / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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Президент зазначив, що увесь світ бачить, як Україна прагне миру, досягнення якого наразі здійснюється дипломатичним шляхом. Водночас він наголосив, що сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою.

Він пообіцяв, що армія й надалі посилюватиме свою боєздатність та буде реформуватися відповідно до стандартів НАТО.

“Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність та вишкіл, ми прагнемо не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО. Це стосується повноцінного реформування усіх сфер оборони, військового управління, логістики, підготовки озброєння і найголовніше - гідного забезпечення вас та ваших сімей”, - звернувся глава держави до військовослужбовців.

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Зеленський також нагадав, що сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які органи чи інституції України, і це, за його словами, “справедливо, логічно і абсолютно заслужено”.

Як повідомлялося, в Україні щороку 6 грудня відзначається День ЗСУ.