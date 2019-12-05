Зеленський призначив Уповноважену із волонтерської діяльності

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатним Уповноваженим з питань волонтерської діяльності.

Відповідний указ №879/2019 від 4 грудня опублікований на сайті глави держави.

"З метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: Призначити Пушкарьову Наталію Антонівну Уповноваженим Президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом)", - ідеться в документі.

Також цим указом Зеленський затвердив Положення про Уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності. Згідно з положенням основними завданнями Уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів, інформування громадськості про такі заходи та їх результати тощо.

Раніше волонтера Наталію Пушкарьову було обрано координатором Національного альянсу волонтерів при Президентові України.

Фото: president.gov.ua