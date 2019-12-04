У парламенті Угорщини спростували заяву спікера Держдуми про захист меншин - МЗС

МЗС України ознайомилося з інформацією щодо заяви спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про звернення парламенту Угорщини з проханням об’єднати зусилля для захисту національних меншин в Україні.

Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

«У цьому зв’язку наше Посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації й отримало відповідь, що, з огляду на те, що Державні збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Україна й Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань - у тому числі тих, щодо яких існують різні підходи.

«Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО підтримує нас у протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації», - наголошують в МЗС.

Як повідомлялося, 3 грудня сайт Держдуми РФ розповсюдив заяву Володіна про те, що парламенти Росії та Угорщини об'єднають зусилля в захисті прав нацменшин на території України.