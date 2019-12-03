Пристайко: Хочемо Ruxit, щоб росіяни залишили Україну

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українці хочуть, щоб росіяни залишили територію України.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я навіть вигадав слово – Ruxit. Це не має відношення до Brexit. Ми хочемо, щоб росіяни залишили Україну, ми намагаємося цього досягти. А чи допоможуть нам зустрічі тут (у Лондоні — ред.) - подивимося. Сподіваємося на це", - сказав Пристайко.

Міністр зауважив, що Президент України Володимир Зеленський не приїхав до Лондона, оскільки Україну, як і інші країни, які не є членами НАТО, не запросили на конференцію.

"Хочу нагадати, що ми намагаємося стати частиною НАТО майже 30 років, і попри те, що у нас іде війна, ми зберігаємо цей курс. І про це я хочу нагадати лідерам (Альянсу — ред.)", - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.