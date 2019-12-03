Іванісова виключили із фракції “Слуга народу”

Депутатська фракція партії «Слуга народу» виключила зі свого складу народного депутата Романа Іванісова.

Про це на засіданні парламенту оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю, що депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» на своєму засіданні 2 грудня 2019 року прийняла рішення виключити зі складу депутатської фракції народного депутата України Іванісова Романа Валерійовича», - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у соцмережах з'явилася інформація, що народний депутат Іванісов був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).

Сам депутат Роман Іванісов цю інформацію назвав фейком.

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка озвучив, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.

25 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що депутата Іванісова виключено з партії “Слуга народу”.