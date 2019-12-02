У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду голови комітету із закордонних справ

Верховна Рада цього тижня може призначити нового голову Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Таку думку у коментарі журналістам висловив народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Олександр Качура перед засідання фракції 2 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У будь-якому разі ми будемо обговорювати нову кандидатуру на голову комітету міжнародного замість Яременка. У нас зараз є два кандидати, які здобули найбільшу підтримку - це Ясько і Михайлюк... Я на 99 відсотків впевнений, що це рішення буде сьогодні прийнято (на засіданні фракції - ред.). Стосовно розгляду в залі, такі кадрові питання ми можемо проголосувати і вирішити позачергово, тобто, внести зміни в постанову про розподіл посад. Я думаю, що це можливо цього тижня»,- зазначив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Після цього Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання щодо доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.

12 листопада перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що народні депутати Єлизавета Ясько, Галина Михайлюк, Олександр Мережко і Святослав Юраш можуть очолити Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.