Депутатка від “Слуги народу” балотується на посаду голови комітету зовнішньої політики

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько (фракція “Слуга народу”) балотується на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Відповідну інформацію сама Ясько підтвердила на своїй сторінці у Facebook.

“Так, це правда. Я балотуюсь на посаду голови комітету зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці Верховної Ради України”, - написала політик.

Нардеп висловила бачення щодо цілей роботи комітету, серед яких: оновлення та вдосконалення законодавчої бази зовнішньополітичної діяльності України, поглиблення міжпарламентського співробітництва та ефективна комунікація української адженди “назовні”, посилення міжпарламентської діяльності Верховної Ради України, направленої на деокупацію Криму та визволення Донбасу з-під агресії РФ; якомога повне використання інструментів парламентської дипломатії, міжнародних інститутів для захисту прав українців на окупованих територіях, визволення заручників Кремля.

Водночас Ясько вважає, що комітет має перезапустити роботу депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із зарубіжними країнами, парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, ПКА, а також створення нових форматів багатостороннього співробітництва, реалізувати закріплений у Конституції курс країни на інтеграцію у Європейський Союз та вступ у НАТО, підвищити роль парламентської дипломатії для просування економічних інтересів України, залучення інвестицій в українську економіку, захист економічної безпеки України.

Також, на переконання депутатки, комітет має сфокусуватися на поглибленні та диверсифікації ринків для економічної співпраці та торгівлі України (Азія, Африка, Арабський світ), розвитку співпраці з іншими парламентами у сфері захисту довкілля та боротьбою зі зміною клімату, посиленні політики сусідства, протидії інформаційній війні, що ведеться проти України у світі, покращенні іміджу України, всебічній підтримці роботи Українського інституту, а також збільшенні ролі культурної та публічної дипломатії, якомога більшій співпраці з українською діаспорою для просування інтересів України у світі.

“Та не маємо права ані на мить забувати, що головне для української дипломатії сьогодні – захист прав її громадян, що опинилися в окупації, відновлення територіальної цілісності України”, - наголосила Ясько.

Як повідомляв Укрінформ, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко, що на той час обіймав посаду голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.

12 листопада перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що народні депутати Єлизавета Ясько, Галина Михайлюк, Олександр Мережко і Святослав Юраш можуть очолити Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.