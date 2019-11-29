Україні цікавий досвід євроінтеграції Хорватії - Кулеба

Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2020 року.

Відповідної домовленості досягнуто під час робочого візиту віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби до Хорватської Республіки, повідомляє Урядовий портал.

«Україна і Хорватія досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії.

Крім цього, за інформацією Кулеби, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС.

Також досягнуто домовленість, що до кінця цього року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.

Під час зустрічей із хорватськими високопосадовцями Кулеба звернув особливу увагу на пріоритети європейської інтеграції України та обговорив можливості їх підтримки під час хорватського головування в Раді ЄС. Серед іншого, були згадані інтеграція України в енергетичний та цифровий ринки Євросоюзу, посилення митної співпраці, оновлений порядок денний співпраці з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, укладання Угоди ACAA (про відповідність та прийнятність промислової продукції, т. зв. «промисловий безвіз»).

«Сьогодні ми досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного хорватського головування в Раді ЄС. Уряд разом з парламентом працюватимуть, щоб європейська інтеграція України й надалі послідовно набирала обертів, зокрема, під час головування Хорватії в Раді ЄС», - зазначив Кулеба.

«Головне, чого ми прагнемо, - прискорити інтеграцію з ЄС у тих сферах, де її відчують українські громадяни та бізнес. Ми хочемо якнайшвидше отримати «промисловий безвіз» для українських товарів, спрощення митних процедур та умов ведення бізнесу, наблизити наші ринки та основні сфери життя до європейських норм та правил», - додав віцепрем'єр.

Він також зауважив, що Україні дуже цікавий досвід європейської інтеграції Хорватії.

«Ми будемо вдячні за обмін досвідом, зокрема, щодо реформування, адаптації національного законодавства до стандартів ЄС, проведення переговорів з ЄС, доступу до фондів ЄС, організації євроінтеграції всередині країни», - сказав Кулеба.

Віцепрем'єр також закликав прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України долучитися до «Ініціативи трьох морів», що становить обопільний інтерес для нашої держави та країн Євросоюзу.

Кулеба подякував хорватській стороні за гуманітарну допомогу Україні, оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей учасників війни, поранених українських військових, переселенців зі сходу України, дітей з малозабезпечених сімей.

Сторони також погодилися, що українсько-хорватську співпрацю значно посилить призначення посла України в Хорватії, яке має відбутися найближчим часом. Вони також відзначили важливу роль Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з торговельно-економічного співробітництва. Віцепрем’єр-міністр звернувся з проханням якнайшвидше призначити хорватського співголову комісії, аби чергове засідання відбулося вже на початку наступного року.

«Ініціатива трьох морів» була започаткована у 2015 році президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович і президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вона передбачає створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів і спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи.

Фото: kmu.gov.ua