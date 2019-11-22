Україна і Хорватія зацікавлені в обміні візитами на найвищому рівні - МЗС

Україна і Хорватія зацікавлені у здійсненні наступного року візитів на високому та найвищому рівні та поглибленні економічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з послом Хорватії в України Аніцею Джамич.

"Значна увага була приділена питанням здійснення у наступному році візитів на високому та найвищому рівні, проведенню чергового засідання робочої групи з вивчення хорватського досвіду з питань реінтеграції окупованих територій, проведенню сьомого засідання спільної українсько-хорватської Комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у МЗС, у контексті обговорення можливостей економічної співпраці Боднар зазначив, що реалізація запланованих заходів повинна сприяти залученню хорватських інвестицій в економіку України та збільшенню товарообігу двох країн.

Джамич, у свою чергу, підтвердила незмінність позиції Республіки Хорватія щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності, євроінтеграційного курсу України, а також повну підтримку у питанні реалізації низки реформ в нашій країні.